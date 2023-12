Vyzrajte na proměnlivost úrokových sazeb s fondem, který za vás reaguje na změny na trhu

Úrokové sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech umožňují v současné době střadatelům dosáhnout na úročení přes šest procent. Bývaly doby, kdy se dlouhá léta zhodnocení drželo u nuly, a ve snaze nalákat nové klienty nabídla některá banka 1 až 2 % sazbu. Nynější výše sazeb může však v příštím roce opět klesat a střadatelé by tak neměli nechávat své úspory ležet ladem. Dle průzkumu Lví podíl mají Češi na spořicích účtech v průměru uloženo 170 000 korun. Část těchto úspor by přitom mohli investovat a úspory ochránit v proměnlivých dobách.

Pokud si chceme peníze odkládat dlouhodobě, je dobré zaměřit se na ochranu úspor před inflací a peníze co nejvýhodněji uložit do spolehlivých a výnosnějších produktů. Právě konzervativní fondy mohou také těžit z výhodných sazeb a mají oproti běžnému bankovnímu účtu možnost využít i dluhopisy, u kterých se sazby nemění „ze dne na den“ jako u depozitních účtů.

Generali Fond vyvážený v období klesajících úrokových sazeb nakupuje dluhopisy s delší splatností a klientům tak „fixuje“ vyšší sazby. Ve chvíli, kdy dojdou do splatnosti a trh se otočí, zainvestuje do nejvýhodnějších depozitních účtů. Klient se tak nemusí o nic starat, na konzervativním trhu má peníze uložené vždy tam, kde je to pro něj nejvýnosnější.

Fond je také unikátní v tom, že klienti mohou mít peníze uložené v dluhopisech nebo depozitních produktech, se kterými je možné provádět i tzv. repo operace, v rozmezí 0–100 %, tedy bez limitu. V rámci jiných dluhopisových investičních strategií je totiž obvykle nutné investovat alespoň 80 % do dluhopisů i přes to, že pro ně nejsou dobré vyhlídky. Peníze tak nelze plně převést na depozitní účty, i když by to bylo pro investory nejvýhodnější. Generali Fond vyvážený toto však dokáže.