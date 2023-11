Vyhlášení soutěže mladých informatiků IT SPY 2023

Do finále letošního ročníku odborné soutěže nejlepších diplomových prací z informatiky IT SPY 2023 postoupilo 10 nejúspěšnějších projektů, tedy nejvíce finalistů v historii soutěže. Letos probíhá již 14. ročník této elitní soutěže vysokoškolských studentů informatiky IT SPY o nejlepší diplomovou práci z tohoto perspektivního oboru. Cílem projektu je podpořit talentované studenty v jejich kariéře a upozornit na nejlepší projekty a myšlenky, se kterými přicházejí mladí lidé v rámci studia. Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Z pohledu přínosu pro obor IT projekty posuzují i porotci od spoluorganizátora soutěže, předního českého software house Profinit. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org).