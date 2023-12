Všechny děti si zaslouží mít hezké dětství a vyrůstat s rodiči

SOS dětské vesničky u nás fungují už 54 let. Původně byly vybudovány čistě na podporu pěstounské péče. V posledních deseti letech jsme nabídku našich služeb rozšířili na další skupiny ohrožených dětí. Snažíme se pomáhat rodinám, kterým by bez pomoci zvenčí mohly být děti odebrány. Pro ty, které nemají to štěstí a nemohou zůstat se svými rodiči, provozujeme krizové centrum, kde se o ně postaráme do doby, než se rozhodne o jejich dalším osudu.