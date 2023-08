Víte, co dělá vaše ratolest po nocích? 60 % dětí si bere i přes zákaz telefon do postele

Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá vaše dítě s mobilním telefonem ve chvíli, kdy ho nemáte pod dohledem? Z výzkumu agentury NMS Market Research vyplynulo, že 8 z 10 rodičů zakazuje dětem používat mobil v době, kdy mají spát. Šokující je zjištění, že téměř 60 procent dětí si telefon bere do postele i přes tento zákaz. „Znepokojující je strmý nárůst tohoto fenoménu s věkem. Zatímco 8-9leté děti mají mobil v posteli přes zákaz ve 28 % případů, ve věku 14-15 let ho bez dovolení v noci používá už 80 % této věkové kategorie,“ upozorňuje Dominika Herdová, manažerka Nadace O2.

Čas na telefonu

Optimálně si rozvrhnout čas strávený s technologiemi je pro rodiče i děti stále složité. Znepokojující jsou i výsledky samotného času, který tráví děti na svém mobilním telefonu. Děti ve věku 8-15 let tráví v průměru na svém telefonu 3 hodiny a 28 minut denně. Výzkum ukázal, že jejich rodiče ovšem žijí v představě, že je to o 30 minut méně. Pokud bychom se zaměřili na to, kde v on-line prostředí konkrétně děti svůj čas tráví, pak jednoznačně vedou sociální sítě. Využívání většiny z nich roste s věkem. „Ukázalo se, že se zde jasně vymyká YouTube. Rodiče ho dětem pouštějí odmala. Stává se tak přirozenou součástí jejich dnů a jeho obliba se s věkem nemění. Z výzkumu vyšlo, že ho sleduje 73 procent dětí ve věku 8-9 stejně jako 74 procent dětí ve věku 12-13 let,“ popisuje Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research.

Foto: O2 Téměř 4 z 10 dětí přiznávají, že mají nějakého „online kamaráda“, kterého nikdy neviděly

Asi nejdůležitějším zjištěním pak je, že na štěstí dětí má zásadní vliv zájem rodičů. Děti, o které se rodiče zajímají, jsou dvakrát šťastnější. Čím více tedy rodič s dítětem mluví, tím více se cítí dítě šťastné. „Komunikace hraje zásadní roli i v tom, aby se rodič vůbec dověděl, co dítě na sociálních sítích dělá a s kým je v kontaktu. A děti to s rodiči chtějí sdílet, 8 z 10 dětí tvrdí, že rodičům říká pravdu o tom, co na mobilu dělají,“ říká Dominika Herdová.

#annaismissing