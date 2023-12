Věříte slibům o pohádkovém zbohatnutí? S investicemi se pojí velká rizika, nejsou pro každého.

Čím vyšší je slibovaný výnos investice, tím větší rizika se s ní zpravidla pojí. Platí to u kryptoměn, investic do akcií, podílových fondů… Všude si můžeme přečíst o těch, kteří na výhodných investicích do akcií pohádkově zbohatli. Nikde už se ale nepíše o lidech, kteří do kryptoměn nebo do akcií vložili skrze mobilní aplikace nebo online burzy všechny své úspory a přišli o ně.