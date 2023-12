Vánoce mohou vyjít levněji, pomohou věrnostní programy značek

Celý rok někde nakupujete, usilovně sbíráte body a mnohdy je ani nevyužijete. Nedělejte tuto chybu a své nasbírané body nenechte přepadnout. Body na vašem účtu mají datum expirace, nejčastěji to je 6 měsíců až 3 roky. Některé značky mají systém odměn, který umožňuje nasbírané body vyměnit za dárky podle vlastního výběru. Legendární je již katalog odměn Shell ClubSmart. Pokud jste řidič, pravděpodobně ho znáte. V katalogu Shell ClubSmart si aktuálně můžete vybírat z konkrétních odměn (např. produkty značky Kärcher, Philips atd.) nebo elektronických poukázek (Alza.cz, Mall.cz, Zalando a spoustu dalších). Za poukázku můžete nakoupit v partnerských e-shopech nebo ji věnovat někomu blízkému, aby si vybral dárek podle vlastních preferencí.

Někdy ani nepotřebujete nasbírané body. Stačí, když jste registrovaným členem věrnostního programu, a určitý sortiment nebo rovnou celý nákup můžete mít se slevou. Často se s tímto benefitem setkáváme v supermarketech u zvýhodněných cen určitých potravin. Díky Tesco Clubcard však můžete levněji nakoupit i oblečení. Několikrát ročně můžete využít slevu do 25% na sortiment F&F. Ti, kteří značku znají, vědí, že nakoupit tam můžete nejen slavnostní outfity na vánoční nebo silvestrovské oslavy, ale také pěkné dárky. Každý rok má F&F v nabídce například vánoční svetry a pyžama.

Během vánočního období se mnoho lidí vydává na cesty za rodinou a přáteli. Pokud i vás čeká dlouhá cesta, také zde můžete vytěžit z věrnostního programu, například díky slevě na palivo. Na Shell mají členové programu Shell ClubSmart až do 11. února 2024 slevu 2 Kč/l paliva Shell V-Power a 30% slevu na prémiové mycí programy. Stačí při placení načíst věrnostní kartu. V případě slevy na palivo se musí jednat o digitální kartu dostupnou v aplikaci Shell.

Jak se dozvíte o všech výhodách, na které máte jako člen věrnostního programu nárok? Nejjednodušším způsobem je stáhnout si aplikaci značky. Kromě časově omezených zvýhodněných nabídek, platných kupónů a přehledu všech výhod budete vždy informováni o stavu svého bodového konta. V mnohých aplikacích je rovnou uvedené, co to pro vás v praxi znamená. Například pokud jste nasbírali 5 000 bodů Shell ClubSmart, v aplikaci Shell máte přehledně uvedené, že je můžete vyměnit za slevu 500 Kč při tankování nebo nákupu na Shell až do výše 90 % z ceny nákupu. Pokud byste naopak rádi pomohli v tomto předvánočním období někomu jinému, své nasbírané body Shell ClubSmart můžete například darovat Nadačnímu fondu Kapka naděje.