Úspěch a pokora se nosí ruku v ruce. Proto Feratt obléká muže už třetí desetiletí

Komerční článek

Společnost Feratt Fashion patří mezi české rodinné stříbro, firmy, které od 90. let dělají to, čemu věří. V byznysových genech má pánskou módu, její nadčasovou kvalitu a vysoké standardy pro zaměstnance. Pracuje s domácím kapitálem, má dlouhodobé plány a letos slaví 30 let na trhu.

Foto: Eva Bartovičová Pánský oblek Feratt

Článek Jak si ušít podnikání na míru? Když sestry Jana Foldynová a Irena Grejtáková otevřely v Ostravě svůj první obchod s módou, dělaly jim vrásky na čele měsíční platby nájemného v řádu necelých deseti tisíc korun. Dnes sestry řídí společně se svými životními partnery firmu s téměř stovkou zaměstnanců a 150milionovou roční tržbou. „Přijde mi až úsměvné, jaké starosti měl podnikatel v raných devadesátkách a kam své podnikání rozvinul díky důvěře ve vlastní síly a rozhodnutí,“ říká Jana Foldynová, která zpětně chvalořečí jeden z prvních milníků jejich podnikání – výhradní zaměření se na pánskou módu, dobře padnoucí obleky i košile a každoroční trendové obměny kolekcí. Foto: Eva Bartovičová Pánská košile Feratt. „První podnikatelské touhy nás se sestrou totiž vedly k dámské fashion; já ušila designové šaty a sestra měla odvahu nabídnout je zavedeným butikům za dobrou komerční cenu. Připadalo nám, že žijeme svůj vlastní seriál ,Salon Eliott‘. Pak jsme mezi kolekce zařadily i pánské obleky, protože naše spokojené zákaznice zatoužily mít i dobře oblečené protějšky. Rozšíření sortimentu nám otevřelo dveře do dalšího a pro nás mnohem zajímavějšího byznysu,“ pokračuje podnikatelka a spolumajitelka značky Feratt, která vzápětí dodává, že už první pánské modely je odlišovaly od konkurence: „Vybraly jsme ty nejlepší materiály a nechaly obleky ušít v dobře padnoucím střihu, který podporoval dojem štíhlé siluety a zákazníkům padl jako ulitý.“ Foto: Eva Bartovičová Feratt outfit – outfity pro každou příležitost. Dnes má Feratt skladem okolo 75 tisíc kousků pánského oblečení, 40 modelů pánských obleků, 350 druhů košil a 14 prodejen v obchodních centrech v deseti českých a moravských městech, kde generuje rozmanitá pracovní místa. Díky houževnatosti a rodinnému sepětí vzkvétá i v postcovidových podmínkách. V zahraničí šije na stejných linkách jako renomované zahraniční značky tak, aby své zákazníky vybavil společenským i casual šatníkem v prémiové kvalitě. Ti do kamenných prodejen Ferattu míří vybírat každodenní šatník, ale také na tzv. prémiové nákupy v řádu několika desetitisíců korun. A 67 500 spokojených zákazníků za poslední rok pak dokládá, že i další druhy pánského oblečení se značkou Feratt, kabáty, bundy, svetry, trička a polokošile si drží vytříbenou kvalitu. Foto: Eva Bartovičová Oblek Feratt, váš společník nejen na svatbu Více informací o společnost Feratt se můžete dočíst i v magazínu na stránkách panskamoda.cz.