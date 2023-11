Umělá inteligence: nový kolega, který si nikdy nebere volno

Umělá inteligence mění podobu internetového bankovnictví: za pár let bude interaktivnější, snadnější na použití a interakce s klientem bude ve větší míře konverzační. Z výsledku tak budou těžit jak zákazníci, tak banka jako taková. Cílem celého procesu transformace bankovnictví není pouze příjemnější prostředí, ale také automatizace, kvalita služeb a vyhodnocování bezpečnostních rizik.

„AI ve skutečnosti není žádnou novinkou, pracujeme s ní mnoho let. Nicméně v posledním roce s příchodem generativní AI zažívá skutečný boom – pojmy „umělá inteligence“ nebo „ChatGPT“ jsou masově známé a každý z nás si psaní s tímto botem minimálně vyzkoušel. Tento fenomén se již netýká jen IT nadšenců, ale sahá od studentů, kteří využívají ChatGPT pro své školní úkoly až po seniory, jimž pomáhá hezky formulovat emaily,“ říká Martin Kobza, člen představenstva největší tuzemské banky České spořitelny, odpovědný za IT a operations.