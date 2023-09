Udržitelnost v dm: Zvýhodnění produktů se zelenými cenovkami či edukace veřejnosti i spolupracovníků

Komerční článek

Jak dodržovat principy trvalé udržitelnosti s co nejmenším dopadem na prostředí, ve kterém žijeme? Drogerie dm se o to snaží dlouhodobě a každý den dokazuje, že to jde. Seznamte se s několika příklady, z nichž lze poznat, že dm to s udržitelností myslí skutečně vážně.

Foto: dm drogerie markt s.r.o.

Článek Certifikované produkty se zelenými cenovkami Společnost dm chce zákazníky inspirovat, jít příkladem a zavádět taková opatření, která zákazníkům usnadní udržitelné nakupování. Proto jsou již od roku 2018 produkty šetrné k přírodě označeny v prodejnách dm zelenými cenovkami. Obliba udržitelných produktů u zákazníků setrvale roste. Společnost dm drogerie markt chce zákazníky k jejich nákupu motivovat ještě více a současně upozornit na to, že používání certifikovaných produktů šetří přírodu i jejich peněženku. Pro zákazníky je proto od září připravena exkluzivní automatická promoce. Zákazníci zaregistrovaní ve věrnostním programu dm active beauty, kteří od 7. září nakoupí v prodejnách dm, v aplikaci Moje dm nebo v online shopu dm.cz libovolné množství produktů označených zelenou cenovkou a předloží při nákupu svou zákaznickou kartu nebo ji načtou z aplikace Moje dm, získají 2× více bodů. Tato exkluzivní automatická promoce bude platit dlouhodobě. Foto: dm drogerie markt s.r.o. Společnost dm si klade za cíl vést své zákazníky k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Bezobalový prodej Drogerie dm patří také k průkopníkům bezobalového prodeje. A protože jsou plnicí stanice na stáčenou eko drogerii u zákazníků stále oblíbenější, rozšiřuje dm tento koncept do dalších měst. Seznam prodejen s plnicími stanicemi je dostupný na webových stránkách dm. Foto: dm drogerie markt s.r.o. V prodejnách dm mohou zákazníci nakoupit ekologické čisticí a prací prostředky do opakovaně použitelných plastových nádob. 7 milionů na 30 zelených projektů Výročí 30 let působení na českém trhu oslavila loni společnost dm podporou 30 zelených projektů, jejichž realizace pokračují i letos. Jedním z nich je projekt Dropp – za čistší tenis, díky němuž nekončí použité tenisové míčky na skládkách nebo v přírodě. Loni se takto posbíralo 153 000 tenisáků z tenisových klubů v ČR. To představuje asi 9 tun materiálu. Vzdělávání zákazníků i spolupracovníků Vzdělávání v oblasti udržitelnosti je pro společnost dm další z priorit. „Snažíme se uvádět na pravou míru mýty a konfrontovat je s fakty. Loni jsme například zahájili podcastovou minisérii Udržitelná budoucnost, původně určenou pouze pro spolupracovnice a spolupracovníky dm. Dotkla se však velice zajímavých témat, proto jsme se rozhodli umožnit její sledování i široké veřejnosti,“ uvádí jeden z příkladů Jiří Peroutka. Letos na jaře společnost dm pro spolupracovníky opět připravila Impulzy k trvalé udržitelnosti, které zahrnovaly řadu inspirativních setkání s různými hosty. S výzvou #jetonatobe se spolupracovníci mohli zapojit do řady konkrétních aktivit a využít je jako zdroj inspirace a zároveň důležitý impulz k tomu, jak se chovat ještě udržitelněji.