SolaX se stal nejprodávanějším FV systémem v ČR

Jednou z největších předností hybridních střídačů SolaX je tzv. asymetrie. Ta slouží u 3-fázového rozvodu k distribuci energie do každé fáze zvlášťpodle toho, kolik daná fáze potřebuje. Pouze SolaX dosahuje ČISTÉ asymetrie až 150% na jedné fázi u 10kW střídače. V praxi tato funkce přináší maximální spotřebu vlastní vyrobené energie, minimalizaci přetoků nebo spotřeby z distribuční sítě, což má zejména v ČR zásadní význam. Novou funkcí střídače je zpracování až 200% DC výkonu vygenerované z PV panelů z Vaší střechy, kdy dodává jednu část tohoto výkonu do aktuální spotřeby domu a druhou zároveň dobíjí baterie se 100% výkonem. To znamená, že již nic neztratíte z vyrobené solární energie.