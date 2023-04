S jarním úklidem může přijít také upgrade vašeho IT vybavení

Pokud chcete myslet víc na budoucnost, pokrýt větší prostor nebo se to u vás hemží různými zařízeními, senzory a spotřebiči, jež jsou součástí zmíněné chytré domácnosti, určitě je lepší volbou Wi-Fi mesh systém. Jeho principem je, že máte více jednotek, typicky 2 a 3, které se rozmístí do prostoru nebo do jednotlivých pater, a vy rázem zjistíte, že signál má větší dosah a že máte příjem Wi-Fi i v místech, kde doposud nebyl. U jednotek vytvoříte jeden název sítě a pak se zařízení automaticky připojí k jedné z nich. Výhodou bude, že když přecházíte po domě nebo z patra do patra, zařízení, např. mobil, je neustále připojeno a nedochází k přerušení, a vy tak můžete sledovat vaše online video nebo stahovat data bez komplikací. Mesh systém kapacitně zvládne připojit až 150 zařízení, takže příprava na budoucnost je dostatečná. A instalace se také obávat nemusíte, jednu z jednotek dáte na místo původního routeru a tu druhou kamkoliv libovolně pro rozšíření pokrytí nebo tam, kde se připojuje nejvíce zařízení. Pak stačí na mobilu spustit aplikaci Deco v češtině a postupovat podle návodu. Snadněji to už ani nejde.