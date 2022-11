Platíte pokuty i po prodeji auta? Zapomněli jste na registr vozidel

Pro mnoho motoristů může být převod na registru vozidel ztrátou času, komplikací. Mnohem víc problémů ale mohou mít, když převod řádně neprovedou. Při prodeji vozidla je třeba do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla. Jinak se jedná o přestupek s až 50tisícovou pokutou. Navíc hrozí další nepříjemnosti, třeba pokuty za dopravní přestupky nového vlastníka. Přijít může i výzva k úhradě tzv. příspěvku nepojištěných od České kanceláře pojistitelů (ČKP), a to právě proto, že nebyla nahlášena změna vlastníka v registru silničních vozidel.

ČKP musí podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, vycházet z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. „Téměř denně přicházíme na případy, kdy zápis v registru není aktuální. Potom je nutné, aby tento ještě stále registrovaný vlastník doložil, že vozidlo prodal,“ prozrazuje Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů. Pro tento moment se hodí mít dokument, který by to doložil, tedy např. písemnou kupní smlouvu. A to i přesto, že občanský zákoník pro platné uzavření koupě nevyžaduje sepsat písemnou smlouvu.