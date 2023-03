Mobil, co vydrží 3 dny bez nabíjení? To není vzdálená budoucnost

Svoje si užil také známý influencer ze Španělska, Enrique Alex. Ten dostal jediný úkol: Vydržet s mobilem HONOR Magic5 Lite ve městě bez nabíječky, a to rovnou celé dva dny! Jak to dopadlo? Na začátku se telefon nabíjel pouhých 35 minut. To stačilo díky patentovanému rychlo nabíjení na plné nabití.