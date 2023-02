K oslavám Dne sv. Patrika neodmyslitelně patří pivo Guinness

Životní příběh mnicha, duchovního a misionáře sv. Patrika je zahalen legendami. Některé tvrdí, že dokázal vzkřísit nebožtíky, jiné o tomto patronovi mluví jako o člověku, který z Irska vyhnal všechny hady. Do současnosti se však nedochovaly žádné důkazy o tom, že by v Irsku v době jeho života tento druh plazů vůbec žil. S jistotou však víme, že se symbolem Dne sv. Patrika stal i zelený jetelový trojlístek, sv. Patrik na něm totiž popisoval princip Nejsvětější Trojice. Zelená barva se nese celým svátkem, zbarvuje se při něm nejen oblečení oslavujících, ale i jídlo a nápoje.

Tmavé pivo Guinness, které je známé například svou nasládlou chutí a ikonickou černou barvou, je pojmenováno po svém autorovi, podnikateli Arthurovi Guinnessovi. Právě on výrobu zmíněného alkoholického nápoje v malém pivovaru St. James's Gate v roce 1759 odstartoval. Arthur Guinness to při vaření svého prvního piva sice možná netušil, ale právě on se stal otcem jednoho z v současnosti největších pivovarů na světě.