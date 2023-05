K nové fotovoltaice elektřinu až na rok zdarma? Novinka u LAMA home je trhák

Komerční článek

Řešíte fotovoltaiku? Měli byste si pospíšit. Dotační program se přeruší k 30. červnu po čas léta. Některé společnosti přináší velké bonusy k podpisu. To je například LAMA home, která nabízí k podpisu do 30.června silovou elektřinu až na celý rok zdarma. Díky dotaci je návratnost investice do solární elektrárny již v horizontu několika let.

Foto: LAMA home Nechte vaši střechu vydělávat! Vstupní investice do fotovoltaiky se vám může vrátit již za čtyři roky.

Článek Proč se nevyplatí čekat? Po 30. červnu bude na letní měsíce pozastaven státní dotační program na výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Právě státní dotace může snížit vaši vstupní investici do vlastní solární elektrárny až o 225 tisíc. Stihnete navíc vyrobit první kilowatty vlastní elektřiny již v letních měsících, kdy má slunce největší sílu. Pokud se na stránkách lamahome.cz zaregistrujete, naši specialisté se s vámi spojí a připraví zdarma nabídku přímo na míru vašich potřeb a dispozice vaší střechy. Jednání je rychlé, individuální, veškerou dokumentaci spojenou s žádostí o dotaci za vás připraví LAMA home a kompletně ji pro vás zařídí. Další bonus? Předem neplatíte žádné zálohy a nemůže se vám proto stát, co se bohužel v minulých měsících na trhu dělo. První platbu požadujeme až 48 hodin před instalací vaší fotovoltaiky. Tedy že se po zaplacení zálohy nedočkáte instalace elektrárny. Energetická skupina LAMA je navíc natolik finančně silná, že jí žádné potíže nehrozí a vy můžete být zcela v klidu. Nabízené řešení je kombinací elektrárny a bateriového úložiště, do něhož se ukládá vyrobená energie pro čas, kdy slunce nesvítí. Dvě nabízená řešení LAMA home dodává svým zákazníkům dvě vysoce kvalitní řešení. Systém Power Deye byl vyvinutý pro český trh ve spolupráci s Energetickým centrem Vysoké školy báňské v Ostravě. Jde o levnější řešení, při jehož volbě se skutečně s cenou nové fotovoltaiky můžete díky dotaci dostat na úroveň příjemných 200 tisíc korun. Druhé řešení, které je nákladnější, je zase výrazně kvalitnější: kombinuje fotovoltaický systém Victron s výkonnou baterií WINSTON ThunderSky. Jde o prémiové evropské řešení, střídač, který převádí stejnosměrný proud na střídavý, od nizozemské společnosti Victron. V kombinaci s bateriovým úložištěm WINSTON ThunderSky dosahuje až 91% využití vyrobené energie, což významně snižuje návratnost vstupní investice. Vítaným bonusem je, že dodavatel má veškeré komponenty obou řešení skladem a její zkušené a kvalitní montážní týmy jimi již do měsíce od uzavření smlouvy osadí vaši střechu. Brzy tedy začnete šetřit a objem elektřiny, který budete muset ze sítě odebrat, budete mít až na rok zdarma. „Sluneční energie je k dispozici každému. Její využití má velký potenciál a díky státní dotaci lze očekávat s návratností vstupní investice již za pět až devět let podle typu zvoleného řešení,“ doplňuje Jakub Tobiáš, marketingový ředitel LAMA ENERGY GROUP. Foto: LAMA home Fotovoltaika - Rychnov u Jablonce nad Nisou