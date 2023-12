Jemen sužuje obrovský hlad, mnohé děti nemají ani jediné jídlo denně

„Nejtěžší je horko. Synovi se z něj udělaly vyrážky, má na těle ošklivé boule,“ zoufá si mladá matka. Společně se synem přitom i přes tak nízký věk zažili své. „Trvalo nám den a půl, než jsme se dostali do Adenu, protože jsme museli čekat na mnoha kontrolních stanovištích. Na některých se nás lidé snažili přesvědčit, abychom se vrátili domů, protože jinak budeme vysídleni. My jsme ale neměli jsme jinou možnost než utéct. Žebrali jsme, půjčovali si peníze – to vše jen,abychom přežili. Tak ráda bych se vrátila domů, ale jen pokud nastane mír,“říká Rafiqa.