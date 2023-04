Jak snížit náklady na vytápění? Bez zateplení fasády to nepůjde!

Kampaň „Bez děr to neber“ nabízí při nákupu uceleného zateplovacího systému Baumit open celou řadu zajímavých benefitů pro Vás i Vaši fasádu. Po dobu trvání kampaně, od 1. dubna do 30. září letošního roku, získá kupující děrované desky systému Baumit open do tloušťky 20 cm za cenu běžných desek bez perforace. Akční zvýhodnění tak přinese zákazníkům úsporu až 250 Kč/m2 fasády. To při realizaci zateplení standardního rodinného domu poskytne kupujícímu úsporu až 50 000 Kč. Dalším významným zvýhodněním, které ušetří kupujícímu starosti a finanční náklady, je doprava materiálu na místo stavby zdarma. Zdarma získáte i biocidní povrchovou úpravu fasády, bezplatné poradenství při výběru vhodného zateplení, tepelněizolační výpočty, ale také pomoc s žádostí o státní dotaci.