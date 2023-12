Havířovská nemocnice otevřela novou dětskou JIP

„Stavba nové dětské JIPky začala vloni v září a trvala zhruba rok. Pro děti v kritickém či vážném zdravotním stavu nebo po operaci je zde k dispozici pět nových boxů s celkem šesti lůžky. Určené jsou pro dětské pacienty od narození až do 19 let věku. Celá investice vyšla na více než 51 milionů korun. Projektovou přípravu hradila nemocnice z vlastních zdrojů, vše ostatní zaplatil kraj ze svého rozpočtu,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že zhotovitelem stavebních prací byla společnost OSBAU.

„Už od samotného projektu až po dokončení stavby jsme dbali na to, aby prostory nové dětské JIP respektovaly principy Family Centered Care, tedy péče zaměřenou na rodinu, ke kterým se hlásíme. V praxi to bude znamenat to, že budoucí dětští pacienti mohou být až na výjimky v doprovodu svých rodičů, a to právě i na intenzivní jednotce,“ sdělil k investici ředitel nemocnice Norbert Schellong.