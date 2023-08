Dvacet milionů za dvacku. Kde? V loterii Korunka

Jak dlouho hrajete Korunku?

Už přes pětadvacet let. Nejvíc hraju Dvacet za 20,-, protože je jeden tip jenom za dvacku, a hlavně už při jednom trefeném čísle je výhra. No a moje čísla, jsou to všechno data narození mé rodiny.

Jak jste reagoval na výhru?

Doma jsem koukal na televizi a čekal, až bude před půl třetí a budu se moct kouknout na výsledky losování na mobilu. Manželka zrovna odjížděla pryč s vnoučaty. Když jsem viděl vylosovaná čísla, co vyšla, běžel jsem k oknu, zrovna nastupovali do auta, tak jsem jen zahulákal: „Pojď sem, mám něco důležitýho a neuvidíš to ráda!“ Žena se zpátky zrovna nehrnula, tak jsem ji volal znovu, že je to ještě horší… protože jsem zjistil, že jsem vyhrál 20 milionů. To už slyšela, že zním nějak jinak, přiběhla celá rozklepaná, co se děje. „Posaď se. Víš, jak jsem byl dneska u toho doktora, tak jsem měl čas a šel jsem si vsadit.“ Hned spustila, co sázím, skočil jsem jí do řeči: „Víš, kolik jsem vyhrál? 20 milionů!“ Ona mi nevěřila, myslela si, že si z ní střílím. Nedivil jsem se, vždyť ani já, když jsem na ni z toho okna volal, tak jsem tomu ještě úplně nevěřil, myslel jsem, že jsem vyhrál 50 tisíc. Až pak mi došlo, že jsem trefil všech šest čísel.

Už máte nějaké plány, co s vyhranými penězi?

Deset procent dám na charitu, to jsem si slíbil. Zabezpečím svoje děti, protože rodina je to nejvíc, co člověk má. Potřebujeme auto, tak si dopřejeme fungl nové. Vždycky jsem snil o plavbě na zaoceánské lodi, spojím ji s mým koníčkem, takže bude cesta po Karibiku po výrobnách rumu. Ale i plavba po Středozemním moři má své kouzlo, možná začnu s ní. To jsou krásné starosti, viďte!

Loterie Korunka