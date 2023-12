Dřevo je stále nejlevnější obnovitelný zdroj energie pro vytápění. Zalesňování intenzivně pokračuje

Bylo by dobré, kdyby si i koncoví spotřebitelé dřevního paliva uvědomili, jak hodnotný zdroj energie používají, a co všechno předchází chvíli, kdy vezmou do rukou kus palivového dříví a přiloží jej do kotle nebo kamen. Pak musí zákonitě přijít také otázka, jakým způsobem každý jeden kus dříví co nejlépe využít. Jak jej spálit s co největším užitkem, účinností, a co nejdokonaleji.