České studenty láká vodík. Příležitosti nabízí plynaři z GasNetu

Stejně jako elektřina ze slunce nebo větru má i plynárenství svoji obnovitelnou budoucnost. „Plyn je a bude pro fungování celé české ekonomiky klíčový. Dnes plyn zemní, do budoucna pak jeho zelené alternativy v podobě biometanu a vodíku. Plyn díky svým vlastnostem nabízí řadu výhod. Je ideálním médiem pro celoroční uchování i distribuci energie. Narozdíl od elektřiny ho lze skladovat ve velkých objemech,“ vysvětluje Erika Vorlová, členka vedení skupiny GasNet .

Biometan je v ČR velmi perspektivní: umíme si ho vyrobit z biologického odpadu a do roku 2030 by mohl nahradit až 15 % spotřeby zemního plynu pro účely vytápění a silniční dopravy. GasNet připojil ke své síti už tři bioplynové stanice a další jsou v jednání. Firma současně svoji distribuční soustavu systematicky připravuje na vodík, investuje do nových technologií, lidí a vzdělávání.