Očima Saši Mitrofanova: „Táta“ a „máma“ proti prezidentovi

Prezident Petr Pavel sliboval, že pokud bude zvolen, bude chtít ve věcech veřejných nastolit řád a klid. Dělá to? Zatím ano.

Když musel přijmout složité rozhodnutí, co s krácením valorizace důchodů, přišel před kamery a mikrofony a snažil se vysvětlit, co ho vede ke kroku, který udělá. Když byla tématem prezidentského brífinku volba soudců Ústavního soudu, opět popsal , jakou cestou je bude vybírat.

Co v chování nové hlavy státu zatím naprosto schází, je snaha působit majestátně, jako součást mystického nejvyššího patra vyvolených, kteří již samotným zvolením opustili sféru normálních bytostí a povznesli se tam, kde je jejich moudrost nad jakékoli chápání sprostého lidu.

Mimochodem základní rys této psychologie prokázali před nedávnem poslanci vládní koalice, když odmítli návrh ANO na zmrazení svých platů se spoustou důvodů, proč by to nešlo. Až na přímé prezidentovo vyžádání se v této věci začalo něco hýbat, ale není pochyb, že leckdo z vládních poslanců to Pavlovi nezapomene. Setřel pel jejich vyvolenosti.