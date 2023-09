Očima Saši Mitrofanova: S velvyslancem v Rusku, nebo bez?

Petr Pavel ale v případném obnovení velvyslanecké funkce v Moskvě vidí spíše negativa než pozitiva. „V tuto chvíli si to nedokážu představit. Navíc si myslím, že bychom tím dost popřeli to, co děláme ve prospěch Ukrajiny, kdybychom požádali prezidenta Putina o obnovení normálních diplomatických vztahů,“ uvedl Pavel.