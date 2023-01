Očima Saši Mitrofanova: Rok přetahování gumového lana

Vývoj světa v zahájeném roce si představuji jako přetahovanou. Lano je gumové, tudíž se může roztahovat a vracet se do původní polohy. Vše záleží na úsilí soupeřících týmů. Členové týmů se neshodnou tak zásadně, že mezi nimi panuje nepřátelství. Proto bude výsledek přetahované určovat, kam se pohne svět v dalších letech. Kdo proti komu stojí? Zde si dovolím vypůjčit si pojmy od publicisty Jiřího X. Doležala, protože bych lépe než on současnou konfrontaci nepopsal.

Přetahovaná tedy na celém světě vypadá následovně: za jeden tým táhnou lidé, za druhý ANTI lidé. To neznamená, že to nejsou lidské bytosti nebo že mají být omezena jejich práva. Znamená to pouze, a to na základě ověřených činů těchto ANTI lidí, že jejich vnitřní vnímání světa jako arény, kde se prohánějí ti úspěšnější, pochopitelně na jejich účet, logicky vede k závěru, který již zformuloval v rozhovoru s ruským diktátorem Putinem jejich bývalý guru Miloš Zeman. A sice, že úspěšných je příliš mnoho, je třeba je likvidovat.