Očima Saši Mitrofanova: Přeřazení na jinou rychlost

Tyto účastníky spojovala nenávist k tomu, co je převyšuje. Situaci, se kterou nejsou spokojeni, jsou zvyklí házet na kohokoli jiného, jenom ne na sebe. Ještě je spojují sympatie k ruské diktatuře a zášť vůči svobodné a bojující Ukrajině. Názorně předvedli, jaký že to chtějí mír, barbarským útokem na národní kulturní památku.

K žádnému stmelení společnosti a zasypání příkopů nedojde, protože na tom nemají jedinci na druhé straně příkopu sebemenší zájem. A kdyby ho měli, odradí je jejich medvědáři v parlamentu i mimo něj. Přišli by o živobytí. ANO a SPD to v posledních dnech předvedly s obrovskou vervou, aby bylo jasno, že jsou schopny všeho, jen si aby jedni vrátili moc a druzí si vydělali na volebních hlasech další peníze.

To však nejsou všechny překážky pro přeřazení rychlosti, které avizoval prezident Pavel. Už se objevují a nejspíše budou klíčit čím dál víc výhonky nespokojenosti některých vládních politiků s tím, že do jejich kapřího rybníka s lety ustavenými pravidly vtrhne štika s jinými způsoby. Ano, míním Petra Pavla coby prezidenta. Vždyť se už kdekomu zajídá, že je prý příliš aktivní. Je na druhou stranu fakt, že pyžámko do práce neobléká a nepropaguje zásadu To chce klid. Holt bourá jistoty.