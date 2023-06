Očima Saši Mitrofanova: Piráti vyrazili na zteč. Jaký je cíl?

Paní Decroix nejen opakovala dikci, která mi tolik připomněla mládí, ale si se svým vzorem nezadala ani v peskování kohokoli, kdo si dovoluje myslet a jednat jinak. A když v závěru přešla do módu Pavlač, kde vítězí ten, kdo skáče protivníkovi do řeči a řve hlasitěji, vstoupila do hájemství současných manýr ANO. Na rozdíl od ní byla Pirátka Gregorová kultivovaná. To si jen poznamenejme, může to posloužit jako vodítko v chápání konfliktu.