Očima Saši Mitrofanova: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Doslova

Začal bych Babišem. Protože jsem měl o něj strach, jestli nezmrzne nebo nechytí rýmu, natož těžší nachlazení. Přece jenom jsem pouze o pár let mladší a vím, že nevhodné oblečení během chladného počasí, když stojí člověk navíc na místě a moc se nehýbe, hrozí v našem věku zdravotními potížemi. Babiš ale chce být prezident celých pět let a možná i s opcí na prodloužení, přitom jednu zdravotní trosku vlastním přičiněním jsme už na Pražském hradě měli a stále ještě máme. Nemusí být každá tradice hodna napodobování.

Zní srozumitelně: nepustit do nejvyšší státní funkce zástupce lží a pohrdání pracovní a dalšími odvětvími morálky, hulváta, agresivního žvanila, slibotechnu non plus ultra, nekulturní urputné hovado, odpůrce chytrých lidí a prosazovatele mlácení po hlavě lopatkou jako životního kréda, negramota lhoucího, že dokonale ovládá cizí jazyky, kapitalistu s nejasným původem základního kapitálu, chvástala typu Chlestakov a jako Gogolova postava stejně věrohodného, jedince, podle kterého patří pravda a láska do dámského pohlavního orgánu…