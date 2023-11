Očima Saši Mitrofanova: Odbory v mé teorii a praxi

Předseda podnikového výboru ROH byl bodrý muž, který na každé schůzi opakoval vtip, že ženská potřebuje každý den něco teplýho do žaludku. Tak propagoval závodní stravování. Rekreace ROH zná dokonce pokolení, které vyrostlo po změně poměrů, z filmů o Andělovi. Ještě se vybíralo na fond solidarity a kam ty peníze šly? Třeba na výcvik palestinských teroristů na území ČSSR, co já vím.

Jednou jsem se dostal přímo do epicentra rozbouřené demonstrace odborářů. Tehdy mezi ně přišel ministr financí Miroslav Kalousek a byl místo debaty popliván. Stál jsme asi tři metry od něj a můžu dosvědčit, že oponenty nebyli ministrovi ctihodní odboráři, ale obyčejný sprostý dav. Musel by mě přesvědčit o opaku stejně silný zážitek, když by dav působil jako shromáždění ctihodných odborářů. To se doposud nestalo.