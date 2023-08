Očima Saši Mitrofanova: Neví, co chtějí, ale nedají pokoj, než to dostanou

Státní instituce to vidí následovně : „V první polovině roku 2023 tradiční extremistickou a xenofobně populistickou scénu zcela zastínilo tzv. antisystémové hnutí… Příznivci tohoto hnutí nejsou mladí lidé, ale osoby starší 40 let. Lze tak hovořit o revoltě osob středního či vyššího věku, které cítí existenční obavy a zažívají pocit odcizení.“

Každý člověk by v životě chtěl zaujmout postavení, v němž by se cítil spokojeně, a následně toto postavení udržet. Jinými slovy lidé, kteří dovedli najít svoje místo v životě, netouží po tom, aby to všechno někdo zničil jen proto, že ten někdo vnímá svůj život jako, jemně řečeno, podělaný, ale vinu za to vždy hází na někoho nebo něco jiného. Zpravidla tedy na ty úspěšnější nebo na systém, v němž se nedokázal uplatnit.