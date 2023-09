Očima Saši Mitrofanova: Neutralita? Zapomeňte, pokud chcete svobodnou zemi

Organizace spojených národů, to je v chápání mnoha lidí v Česku taková divná sešlost, kde berou úředníci velké prachy, ale jsou tam k ničemu, poněvadž celá ta OSN nestojí za nic. Kdo by říkal, že všechna rozhodnutí OSN dávají smysl. Nedávají. Na to je tam příliš mnoho příliš rozdílných zemí a v Radě bezpečnosti sedí Rusko a Čína. A přesto není jiné organizace, která se jakž takž snaží udržet svět před toboganem do záhuby.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov