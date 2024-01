Očima Saši Mitrofanova: Koblihy v ohrožení

Paradoxně i po změně skoro všeho, co formovalo život lidí doma a za hranicemi, zůstalo toto rozdělení povah a schopností téměř neměnné. V cizině žije a pracuje několik set tisíc lidí s českým pasem.

Jsou to stejní občané jako ti, kteří mají jako trvalé bydliště Česko. Jsou a nejsou. Z hlediska občanských práv se tyto dvě skupiny neliší. Naprosto odlišné jsou ale v jiné rovině.

Na začátku jsem připomněl aktivní lidi, kteří z českých, moravských a slezských zemí šli do světa, aby uměli věci jinak a častokrát lépe než ti, kteří zůstali v symbolickém údolí. Co z toho vyplynulo?

Především to, že Češi, kteří odešli za uplatněním do zahraničí, poznali jiné poměry, jiné prostředí, jiné okolnosti, jiné zvyky a mnohdy nejen jiné, ale také lepší možnosti pro spokojený život, který se ale musí vybudovat vlastním úsilím, bez berliček samozvaných guruů.

Když se člověk zahledí do stylu a obsahu kampaní ANO a SPD, snadno se přesvědčí, že parazitují na mentálně plachých a duševně zakrslých spoluobčanech, kteří potřebují jednak slib, že bude líp, jednak, že vůdce ukáže na nepřítele, který může za jejich podělané životy.

A teď zpátky k Čechům žijícím v zahraničí. Ať promluví tvrdá data. Kdyby volili pouze tito občané, pak by se v roce 2021 ANO a SPD do Sněmovny vůbec nedostaly. ANO by mělo 4,99 procenta a SPD 2,19 procenta.