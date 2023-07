Očima Saši Mitrofanova: Čas házet kamení

Napadlo mě to u kauzy, která měla mezinárodní ohlas a odehrála se na pražském letišti. Do Česka nebyla vpuštěna ruská tenistka, která měla v úmyslu hrát na pražském turnaji. Jaké bylo zdůvodnění zákazu vstupu? Vyplynulo z vládního rozhodnutí.

Podle očekávání to vyvolalo nevraživost ruských oficiálních míst, části ruské protiputinské opozice, především kolem Navalného skupiny, která už dříve veřejně nazvala českého prezidenta patronem ruského válečného zločince, a zástupců kremelské páté kolony v Česku. Jedním z argumentů bylo, že tenistka Anastasija Pavljučenkovová, která se sama přihlásila k tomu, že nebyla do Česka vpuštěna, měla odsoudit válku.

To sice nehraje tak velkou roli, ale pro pořádek: toto odsouzení války vydrželo na Instagramu sportovkyně jen krátce a pak ho sama smazala. Prý by to poškodilo její PR. To však byla skutečně jen poznámka na okraj. Rámec je totiž jasný. Ukázal to další případ.