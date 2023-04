Očima Saši Mitrofanova: Andělská křídla nestrannosti? Pak také lhostejnost ke zlu

Ještě v době, kdy jsem přijímal pozvání do ČT, měl jsem vždy pocit, že když řeknu naplno, co si o tom kterém politikovi či straně myslím, poruším jakýsi úzus, který přitom není jasně určen. Ale to byly doby relativního klidu a mohl jsem svůj názor vyjádřit bez obezliček jinde.

Jenže časy se nejen změnily. Jsou zcela odlišné. Byl mír, je válka. Ve válce se snažit o andělská křídla a lhostejný pohled nezúčastněného pozorovatele je to, co Sartre vytesal do kamene ve formulce „pět minut Židé a pět minut Hitler“. No dovolte, kdo je u nás za Hitlera? jako bych slyšel rozhořčené hlasy stoupenců „vyváženosti“.

Za Hitlera v jeho nejbarbarštější podobě u nás není nikdo. Zaplaťpánbůh. Máme ale například v parlamentu soudně potvrzené fašistické hnutí. Nejsou jeho zástupci v dodatečné míře přítomni v současném veřejnoprávním schématu, kde mohou, v souladu se stanovenou andělskou nestranností a lhostejností ke zlu, nerušeně šířit své myšlenky či bludy? Nejsou? Je u nás cenzura? Ale jděte. Nejezte tolik okamurek před spaním.

Andrej Babiš, důvodně podezřelý ze spolupráce s StB, bývalý člen KSČ, muž, jehož jméno by mělo dostat aprílové počasí, protože nesčetněkrát porušil své vlastní veřejné sliby, je nově hvězdou mezinárodních proputinských „konzervativců“ a, pozor, antikomunistů! Bude řečnit na jejich srazu v Maďarsku.

Je jasné, že svou cestu v další etapě vývoje společnosti už zvolil. Býval komunista, oligarcha, premiér a rozvažeč respirátorů a zároveň Ježíš na poloviční úvazek, který zachránil tisíce mrtvých. Teď je přímý bojovník v kremelském dresu. Ne? Ale ANO. Jinak by do takové party nevlezl a nenechal se prohlásit za jednoho ze strůjců.

Pět minut parlamentní fašistické hnutí, pět minut prokremelský Babiš a jeho boys and girls, a kde je zbytek? Však bude přizván taky, netřeba pochybovat. Prý jako jedna z alternativ, které coby sobě rovné existují ve společnosti. Vždyť fašisté a kremelští mají své zájmy, stejně jako je má, podle populární příručky a jejího uplatnění v českém veřejném prostoru, Putinovo Rusko, které si na Ukrajině pouze chce vzít to, co mu patří.