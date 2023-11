Očima Saši Mitrofanova: A na Titaniku se stále tančí

Děti to dělají tak, že když zavřou oči, tak si myslí, že je nikdo nevidí. Někteří dospělí to dělají tak, že když si zakážou myslet na něco, tak si namlouvají, že to neexistuje. Ostatně na Titaniku se taky tančilo možná až do poslední chvíle. Co když ale zkusíme oči otevřít, uvidět to, co mnozí vidět nechtějí, ale co existuje nezávisle na nich a stejně je jednou doběhne?

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov