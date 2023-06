Očima Saši Mitrofanova: À la guerre comme à la guerre

À la guerre comme à la guerre je francouzské rčení, které znamená jednoduše Válka je válka. Stavbou věty to připomíná název písničky Láska je láska, což byl v devadesátých letech jeden z hitů Lucie Bílé. Zatímco se poslanci stále přou o to, jestli je to láska, když chodí kluci s klukama a holky s holkama, a zdali to může být manželství, ohledně války a chování českého státu v ní se včera razantně vyslovila vláda.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov