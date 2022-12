List Daily Telegraph spekuloval, že by se Rusku, které se ocitlo v mezinárodní izolaci, mohl But hodit se svými kontakty a schopnostmi obcházet embarga. Dokázal zajišťovat zbraně nejrůznějším vzbouřeneckým skupinám v Africe. Dodával do Demokratické republiky Kongo, Angoly, Středoafrické republiky i liberijskému řezníkovi Charlesi Taylorovi, který také působil v Sieře Leone. Zbraně však opatřoval i různým milicím za válek v Jugoslávii, libanonskému Hizballáhu nebo Ahmadu Šáhu Masúdovi z afghánské Severní aliance.

Důvody výměny jsou jiné – především propagandistické. Putin chtěl ukázat, že dokáže Západ dotlačit do kouta a ten mu vymění jednoho z největších zločinců za basketbalistku, které nedošlo, že by bylo lepší si angažmá v Rusku odříci a nevracet se tam těsně před začátkem války. Takto si Putin dokazuje moc. Navíc tím dává najevo, že jím prosazený zákon o nadřazenosti ruského práva nad mezinárodním platí a cizí zákony se vůči občanům Ruské federace uplatňovat nemohou.

Ani to však zcela nevysvětluje velkou snahu Ruska vyměnit Grinerovou za Buta. O této možnosti se mluvilo ještě před jejím odsouzením. Ukazuje to, že But má pro režim větší cenu, což může znamenat jediné – že But nebyl zas tak skvělý obchodník, ale pomáhala mu některá z ruských speciálních služeb. Ty na své muže nezapomínají. Potvrzuje to, jak moc je putinovský režim ovlivněný odkazem KGB, ze které vzešel současný ruský prezident.