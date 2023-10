KOMENTÁŘ: Útok na Izrael osnovali Putin a ajatolláhové - Alexander Tomský

Kdyby Izrael neovládal Západní břeh Jordánu, ocitl by se dnes ve smrtelné pasti. Je vůbec velká záhada, jak mohla vzniknout tak naivní myšlenka dvou států a dohody v Oslo (1993-5), když Palestince ovládá tisíciletá fanatická nenávist vůči Židům, kterou vštěpují svým dětem od školních lavic. Mírotvorci bývají v konfrontaci se zlem naivní. Po vzniku palestinské autonomie jeden její prominentní funkcionář Fajsal Husejní veřejně přiznal, že ji „Izraelci považují za cestu k míru, kdežto my ji chápeme jako trojského koně k likvidaci židovského státu“.

Kdo vlastně stojí za útokem Palestinců? Nepochybně dnešní osa zla, Putin a íránští ajatolláhové, mají totiž víceméně podobné geopolitické zájmy. Teherán potřeboval zastavit saúdskoarabské vyjednávání o normalizaci vztahů s Izraelem, za nímž se skrývá souhlas Bidenovy vlády s nukleární výzbrojí Saúdů. A nezapomeňme, že Američané poslali své ohromné zásoby munice uskladněné v Izraeli Ukrajincům. Putin podněcoval starý ázerbájdžánsko-arménský konflikt stejně jako Srby v Kosovu. Každá malá destabilizace dobrá, avšak konflagrace Blízkého východu by přivodila Američanům velké starosti a nedostatek munice by potřebovali Izraelcům nahradit na úkor Ukrajiny.

Už patnáct let ostřelují íránské rakety Hamásu izraelské území. A zatímco se Izraelci spokojili s pasivní obranou a omezenou odvetou, nyní jim nezbývá, než se pokusit totalitní teroristickou vládu a její arzenál zničit, přestože to může vést k destabilizaci celé oblasti. A samozřejmě také vydržet kakofonii zuřivých protestů nenávistných lidskoprávních aktivistů po celém světě. Izraelská okupace dvoumilionové enklávy, snad nejlidnatějšího území světa, by se neobešla bez strašlivých ztrát a utrpení civilního obyvatelstva, v jehož středu se teroristická vláda ukrývá.