KOMENTÁŘ: Súdán ukázal, že svět není jen Ukrajina - Alex Švamberk

Dokud uprchlíci nezamíří do Evropy, tak nás konflikt zajímat nebude, přesto bychom měli sledovat a reagovat na to, co se děje i ve vzdálenějších regionech. Podstatě konfliktu mezi velitelem armády Abdalem Fattáhem Burhánem a velitelem RSF Muhammadem Hamdanem Dagalem známým jako Hemedi nebudeme rozumět. Kromě toho, že oběma jde o moc a nemíní se o ni dělit.

Jenomže nejde jen o dva ambiciózní generály. V zemi se těží chromit, zlato, mimochodem zlaté doly ovládá RSF, i ropa a další přes ni proudí z Jižního Súdánu. Port Súdán je branou východní Afriky. V zemi investuje Čína i Saúdská Arábie a své zájmy tam má také Rusko, které by si rádo splnilo svůj dávný sen o přístupu do Indického oceánu a vybudovalo tam přístav. Umožnilo by mu to působit v Rudém moři, kudy plují tankery do Indie a Číny, ale kudu také vedou lodní linky se zbožím mířícím z Číny a Koreje přes Suezský průplav do Evropy.