KOMENTÁŘ: Síla jednoduchosti a třísky - Alex Švamberk

Záhy se ukázalo, že se ne vše podařilo. Základní jednadvacetiprocentní sazba bude uvalena na noviny, zatímco porno časopisy budou ve snížené dvanáctiprocentní. Minerální vody spadají do vyšší sazby daně než cukrovinky. Nápoje se tam dostaly ve snaze omezit spotřebu těch slazených, ale cukroviny patří mezi potraviny, které patří do snížené sazby.

Ministr financí Zbyněk Stanjura to vysvětluje snahou udělat systém co nejjednodušší, protože kdyby se na nealkoholické nápoje uvalovaly dvě sazby podle obsahu cukru, vedlo by to k nejasnostem a k tahanicím. Mít jen jednu sazbu DPH jako v Dánsku by bylo krásné, protože je to nejjednodušší a brání to případným čachrům, jenomže Království dánské je vzácnou výjimkou.

Daně sice slouží k naplnění státní kasy, ale současně musejí být nastavené tak, aby zůstal zachován sociální smír, to znamená, aby příliš nedopadaly na ty nejchudší, kteří s penězi sotva vyjdou. A jak ukazuje případ nealkoholických nápojů, mají daně i jiné funkce, snaží se například více zdanit nezdravé potraviny či úlevami na daních podpořit ekologičtější, ale dražší zařízení a postupy. V takových situacích už nejde postupovat tak jednoduše, jak by si pan ministr financí přál.

Zmíněné nejkřiklavější případy se dají vyřešit. Prostě se do nižší sazby mohou zařadit všechny nápoje, které nejsou jakkoli ochucené a přislazované jakýmkoli sladidlem, aby se do nižší sazby dostaly minerálky a kojenecké vody. To zas tak složité není a dohady by o tom nemusely být žádné. Ani u chvályhodných změn by nemělo platit rčení, když se kácí les, létají třísky, které s takovou chutí uplatňovali komunisté pro prosazování svých představ. Zejména by to neměly dělat pravicové liberální vlády.

Ta současná by si měla uvědomit, co je pro ni prioritou, jestli chce bojovat s dezinformacemi, nebo pomoci vydavatelům porno časopisů, na které těžce dopadá šíření porna na internetu. Vysvětlovat sníženou sazbu u časopisů nutností podpořit ty vědecké, je skutečně absurdní, protože většina jich vědeckých není a nevím, proč by bulvární časopisy, které žijí z drbů ze života celebrit, měly spadat do nižší sazby. Vyjmout ze základní by přece bylo možné ty vydávané vědeckými institucemi, pokud je nechceme dotovat.

A zatímco časopisy o celebritách budou mít úlevu, noviny se zařadí do nejvyšší základní sazby. Drby asi taky potřebují podpořit. Tento krok však podkopává snahy vlády bojovat s dezinformacemi. Lidé si sice mohou vyhledat informace na internetu, jak jim doporučil premiér, ale ten je plný dezinformačních webů, zatímco jsem zatím neviděl ani jedny dezinformační noviny. Jejich vydávání je trošku dražší.

Ne, že by náš daňový systém nepotřeboval zjednodušit a je dobře, že se o to vláda pokusila. Ovšem problémy ji, jsa zlomyslným, přeju. ODS, která vždy bojovala za co nejnižší daně, je nyní musí zvyšovat, kvůli vlastnímu populismu. V roce 2020 hlasovala spolu s jinak nesmiřitelnými oponenty z SPD a ANO pro zrušení superhrubé mzdy. Právě to vedlo k propadu příjmů státního rozpočtu. Kdyby se ve snaze zalíbit se voličům a získat jejich hlasy nedopustila této mesaliance, nemusela by se nyní kroutit jako had a tvrdit, že jednotlivé daně se zvyšují, ale celkově je nezvyšují. Mohla by naopak nyní, za své vlády daně snižovat a sbírat body, místo aby ztrácela podporu.