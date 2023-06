Mnozí z těch, kteří mají podobné názory na kvalitu ruského velení jako majitel wagnerovců, se obrátili proti němu. Igor Girkin, jenž vedl separatisty na Donbasu, řekl, že by měl být Prigožin postaven před vojenský soud. Proti šéfovi wagnerovců se obrátil i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov.

Neschopné vedení ruské armády sice mohl Prigožin, jehož žoldnéři prolévali potoky krve na Ukrajině, tak tvrdě kritizovat, až to bylo podezřelé a vyvolávalo to otázky, kdo za ním stojí, žádný výsledek to však nemělo. Nic se neměnilo.