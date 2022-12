KOMENTÁŘ: Prohraná maďarská populistická sázka - Alex Švamberk

Ani to však krizi nevyřešilo, byť Budapešť uvolnila 24 procent svých rezerv. Nakonec se od omezení muselo ustoupit úplně, protože paliva docházela a čtvrtina pump neměla co prodávat. MOL jim prostě neměl co přivést.

Za maďarskou palivovou krizi si může Budapešť sama. Do pasti se chytil sám premiér Viktor Orbán kvůli snaze koupit si přízeň obyvatel. Jeho postup připomíná pomoc státu při sanaci půjček, které si vzali Maďaři ve švýcarských francích. Kvůli nízkému úroku vypadaly lépe než maďarské, ale jen do příchodu hypoteční krize, kdy na konci první dekády začal frank posilovat, zatímco forint se prudce propadal. Statisíce Maďarů nebyly schopny půjčky splácet a intervenoval stát, půjčky ve francích převedl na půjčky ve forintech, což připravilo banky o několik miliard eur.

Zamyslet by se teď měli všichni, kteří doporučovali postupovat jako Orbán a také zastropovat ceny paliv u pump. Nyní mohou vidět, k čemu to vedlo. Ukázalo se to pro Maďary podobně „výhodné“ jako přímá dohoda o dodávkách ruského plynu do Maďarska, u níž není jasné, kolik plyn stojí a co za to musejí pro Moskvu dělat.