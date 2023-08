Leonidu Brežněvovi před půlstoletím tento krok v podstatě vyšel – nepodařilo se sice instalovat připravenou loutkovou vládu, ale puč Kreml fakticky provedl. Tehdejší komunistické vedení se rozhodlo zemi před cizími vojáky nebránit a poté, co ho Sověti unesli do Moskvy, se podřídilo zcela.

Takto koupený mír by ale nefungoval, a navíc by byl nebezpečný pro budoucnost celé Evropy. Rusko a další totalitní země si nesmí zvyknout, že hranice států je možné měnit silou. To by vedlo k dalším válkám na kontinentu. A bylo by naivní se domnívat, že by Rusko ve své válce proti ukrajinské nezávislosti nepokračovalo.