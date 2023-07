KOMENTÁŘ: Příliš silná, nebo příliš slabá francouzská policie? - Matěj Široký

Doba není až tak podstatná. Otázkou jsou samozřejmě hlavně příčiny současného stavu. A těch je mnoho. Pojednání byť jen o těch hlavních by zabralo několik článků. Všechny jsou důležité, ale jedna je zřejmě hlavní. A to schopnost politických garnitur přijmout následky svého rozhodnutí.

Všichni si uvědomují, že například smrt několika policistů nebo demonstrujících by znamenala překročení červené linie, které by zvýšilo riziko občanské války. Rozhodnutí o tvrdém zásahu je politické rozhodnutí, které by mělo velké dopady. Avšak současní politici nejsou zvyklí na to, že musí za svá rozhodnutí nést těžkou zodpovědnost. A tak všichni doufají, že tak jako v roce 2005 drogoví bossové řeknou, že nepokojů bylo dost. Přítomnost policistů na předměstí škodí jejich byznysu a případná válka s policií není v jejich obchodních zájmech.