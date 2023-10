KOMENTÁŘ: Prezidentův tým vrší chyby - Alex Švamberk

Kdyby se soustředil na pár opravdu klíčových témat a nesnažil se obsáhnout vše, co dnešní doba přináší, bývalo by to lepší, protože posluchači vědí, v jakém světě žijeme, a zajímá je spíše, na co se hlava státu soustředí, co vyzdvihne. Tady je jasně vidět, že jeho tým selhal. Pokud si projev psal prezident sám, měl by mu říci, aby to nedělal, nebo do textu zasáhnout. Pokud mu ho připravil, tak je to ještě horší. Každý ví, že Petr Pavel není velký řečník, takže mu měl připravit kratší a zacílenější projev, který by nenudil svou snahou obsáhnout vše jako ve slohové práci k významu 105. výročí vyhlášení samostatnosti, a to se vyjadřuji velmi decentně.