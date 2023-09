Kontroverze kolem filmu přitom přicházejí v době vrcholící předvolební kampaně, jejímž tématem číslo jedna se stala právě migrace. Nemine den, aby provládně laděná média nestrašila přílivem obří vlny uprchlíků z Afriky a Blízkého východu – jako by byl opět rok 2015. Premiér Mateusz Morawiecki ve volebních spotech varuje, že v Polsku by mohly vzniknout „čtvrti hrůzy“, kdyby vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) nebránilo hranice a neprotestovalo proti relokaci migrantů v rámci Evropské unie. V nejnovějším spotu Morawiecki prohlašuje, že právě „o tom jsou tyto volby“, jelikož opozice v čelem s Donaldem Tuskem údajně hodlá do Polska pustit tisíce migrantů.