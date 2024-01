Jak by chtěl Biden takovou nenávist změnit v pokojné soužití? Mají-li si palestinští Arabové sami slušně vládnout, museli by projít „denacifikací“, jakou provedli Němci po druhé světové válce. To by despotickou Palestinskou samosprávu nemohlo nikdy napadnout. Po vzniku Izraele Palestinci všechny nabídky státnosti nejen odmítali s požadavky, jež by Izrael zničily, ale po jednání v Oslo (1993) a v Americe (2000) vypukly nepokoje, jež způsobily tisíce obětí. A nebýt tvrdého postupu izraelské armády, tak by se to dnes na Západním břehu opakovalo. Od 7. října už bylo více než 3000 teroristů zatčeno a 237 přišlo o život. Představa, že by se Palestinská samospráva, která jásala nad pogromem, stala garantem míru v Gaze, je přímo absurdní.