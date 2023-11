Je to o to důležitější, že není jasné, zda mají protimigrační a antiislámské partaje nějaké reálné řešení problémů s radikálním islámem a neintegrovanými imigranty a s přílivem dalších migrantů. Pokud by problém sílil, mohl by se nakonec dostat k moci někdo, kdo prosazoval, decentně řečeno, ráznější postup.