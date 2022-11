Válka na Ukrajině nám připomněla, že přístup k levným energiím je důležitá strategická výhoda a v podstatě základní kámen geopolitiky. Posledních dvě stě let také většina válek obsahovala aspekt nerostných surovin a zdrojů energie. Měnily se pouze komodity. V 19. století to bylo především uhlí, ve dvacátém ropa a plyn. V dnešní době se jedná o komplexní mix energií a surovin. Novinkou jsou vzácné kovy, jejichž důležitost bude v příštích letech jen stoupat.

Problém je v tom, že nemáme alternativu. Plynovod z neutrálního Norska by jistě byl dobrým politickým řešením. Norové jsou ale již kolem deseti let po své špičce produkce. Plynu mají málo. Nabízí se možnost vybudovat do Evropy plynovod z Alžírska. Jenomže je tu stejný problém, současná naleziště plynu mají své nejlepší roky za sebou. Nehleďe na to kolik by stála stavba nových plynovodů. Stejně tak se již dlouho spekulovalo, že naleziště plynu, která má pod správou Gazprom a ze kterých proudí plyn do Evropy, jsou již z velké části vytěžena.