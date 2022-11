V létě po červencovém zasedání Fed si mnozí, včetně akciových trhů, mylně vyložili slova šéfa Fedu Jeromeho Powella. Ten zdůrazňoval, že měnová politika se bude víc ohlížet na makroekonomické údaje. Trhy to pochopily tak, že konec restriktivní měnové politiky je blízko.

Guvernér ČNB Aleš Michl v době svého nástupu do funkce mohl podlehnout stejné iluzi. To se stává a nebyl by v tom sám. Nyní je však jasné, že Fed bude své sazby dál zvedat. Možná pomaleji, ale žádná přestávka se neplánuje.