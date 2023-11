Cenným měřítkem, podle něhož můžeme posuzovat to oprávněné v územních sporech, je to, jak se okupant chová ke skupině lidí, které považuje za cizince na „svém“ území. Tím mám na mysli: jak dobře se smí chovat občan k „cizinci“.

Jak by měl svět soudit tyto občany Gazy, když oni sami by mohli být považováni za rukojmí své vlastní teroristické vlády, která neorganizovala od roku 2006 žádné volby? I kdyby se nějaký odvážný Gazan rozhodl ukrýt Krivoje u sebe doma, šance, že by se ho podařilo propašovat pryč, by byla prakticky nulová. Takto funguje tyranie: ne hrozbou potrestáním ctnostných, ale činí jejich snahy marné, i kdyby snad byly úspěšné.